إعلان

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما

كتب : محمد لطفي

05:33 م 19/05/2026

الدكتورة جيهان زكي وعبد الرحيم كمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارا بتعيين الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مستشارا لوزير الثقافة لشؤون الدراما، وذلك عقب انتهاء فترة ندبه رئيسا للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية والثقافية للسيناريست عبد الرحيم كمال، ودعم جهود تطوير صناعة الدراما المصرية، بما يعزز دور القوى الناعمة المصرية، ويحافظ على الهوية الثقافية الوطنية.

وشهد اللقاء الذي جمع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة بالكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال الاتفاق على وضع رؤية استراتيجية لمستقبل الدراما المصرية والأفلام والمسلسلات، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الفني، وتشجيع الأعمال المعبرة عن المجتمع المصري وتاريخه وقيمه، إلى جانب دعم المواهب الجديدة، وتطوير آليات التعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية.

وكان عبد الرحيم كمال قد تولى رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية خلال الفترة الماضية، حيث تابع عددا من الملفات المتعلقة بالأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب تطوير منظومة العمل داخل الإدارة المركزية للرقابة.

وقدم عبد الرحيم كمال خلال مسيرته عددا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية البارزة، من بينها الحشاشين وجزيرة غمام والقاهرة كابول والخواجة عبد القادر، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز والتكريمات الأدبية والفنية خلال مسيرته.

عبدالرحيم كمال وزارة الثقافة الدراما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"
زووم

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"
تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
زووم

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما
سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
رياضة محلية

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
مصراوى TV

10 نصائح.. كيف تضمن سلامة الأضحية وجودة اللحوم؟
تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)
اقتصاد

تعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو وإيداعها في ماكينات ATM (مُحدث)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام