ترامب: منحت طهران مهلة يومين أو ثلاثة ولن تمتلك سلاحا نوويا

كتب : وكالات

06:12 م 19/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة العمل على أن تكون الولايات المتحدة "دولة آمنة"، مشددا على الالتزام بضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، مجددا موقفه الصارم بأن طهران يجب ألا تحصل على السلاح النووي نهائيا.

ترامب: الديمقراطيون يعرقلون مفاوضات نووي إيران

واتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة منعه من التفاوض مع إيران، زاعما أن طهران تسعى لنسف استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي أكد أنه "لن يحدث".

وكشف الرئيس الأمريكي أن الهجوم العسكري الذي قرر تعليقه في وقت سابق "كان سيكون جاريا حاليا في إيران".

كواليس تعليق ضربة إيران قبل ساعة من التنفيذ

أعلن ترامب أنه كان "على بعد ساعة واحدة فقط" من إعطاء الإشارة النهائية لبدء الهجوم العسكري الذي كان مقررا على إيران قبل أن يتخذ قرارا مفاجئا بتعليقه، مضيفا: "نتفاوض مع إيران وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها"

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه قد يضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى، معربا في الوقت ذاته عن عدم تأكده من توجيه ضربة وشيكة.

مستقبل المفاوضات بشأن نووي إيران

كشف الرئيس الأمريكي عن تواصل قادة دوليين معه خلال اليومين الماضيين، حيث أخبروه بوجود "تقدم كبير بخصوص إيران"، مشيرا إلى أنه قرر منح مهلة إضافية: "سوف أعطي يومين أو ثلاثة أيام ستكون فترة محدودة من الوقت".

