الصين: الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة في ظل حرب إيران

كتب : محمود الطوخي

12:39 م 22/04/2026

وزارة الخارجية الصينية

حذرت الصين من وصول منطقة الشرق الأوسط إلى منعطف فاصل، بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد اتفاق التهدئة لمنح طهران فرصة إضافية لإتمام المباحثات.

وأفاد جو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة إعلامية، بأن الإقليم يعيش مرحلة مفصلية ودقيقة، حيث يسعى الفاعلون للانتقال من مربع النزاع المسلح إلى فضاء الاستقرار والسلام.

جهود منع استئناف حرب إيران

وشدد جياكون على أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي في هذه اللحظة تكمن في حشد كافة الطاقات الممكنة لضمان عدم تجدد العمليات القتالية.

وتأتي هذه الرؤية الصينية في سياق متابعة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار، وهي الخطوة التي تهدف لتوفير مناخ ملائم للمفاوضات وتجنب استئناف حرب إيران التي قد تعصف بأمن المنطقة واستقرارها.

آفاق السلام بين إيران وأمريكا

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية من حالة الحرب إلى حالة السلام، محذرة من أن أي تصعيد جديد قد يعيد صراع إيران وأمريكا إلى واجهة المواجهة المباشرة.

ويرى جياكون أن تمديد المهلة الزمنية من قبل الرئيس الأمريكي يجب أن يُستثمر بشكل فعال لدفع المسار الدبلوماسي، مؤكدا دعم بكين لكافة الإجراءات التي تمنع استئناف الأعمال العدائية وتعزز فرص السلام بين إيران وأمريكا في هذا التوقيت الحساس.

الشرق الأوسط الصين إيران وأمريكا حرب إيران

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
رياضة محلية

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
زووم

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
حوادث وقضايا

من الجيزة إلى الشرقية.. كيف نجحت "الداخلية" في تتبع خط سير فتاة البدرشين؟
2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
أخبار مصر

2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟