حذرت الصين من وصول منطقة الشرق الأوسط إلى منعطف فاصل، بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد اتفاق التهدئة لمنح طهران فرصة إضافية لإتمام المباحثات.

وأفاد جو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إحاطة إعلامية، بأن الإقليم يعيش مرحلة مفصلية ودقيقة، حيث يسعى الفاعلون للانتقال من مربع النزاع المسلح إلى فضاء الاستقرار والسلام.

جهود منع استئناف حرب إيران

وشدد جياكون على أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي في هذه اللحظة تكمن في حشد كافة الطاقات الممكنة لضمان عدم تجدد العمليات القتالية.

وتأتي هذه الرؤية الصينية في سياق متابعة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار، وهي الخطوة التي تهدف لتوفير مناخ ملائم للمفاوضات وتجنب استئناف حرب إيران التي قد تعصف بأمن المنطقة واستقرارها.

آفاق السلام بين إيران وأمريكا

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية من حالة الحرب إلى حالة السلام، محذرة من أن أي تصعيد جديد قد يعيد صراع إيران وأمريكا إلى واجهة المواجهة المباشرة.

ويرى جياكون أن تمديد المهلة الزمنية من قبل الرئيس الأمريكي يجب أن يُستثمر بشكل فعال لدفع المسار الدبلوماسي، مؤكدا دعم بكين لكافة الإجراءات التي تمنع استئناف الأعمال العدائية وتعزز فرص السلام بين إيران وأمريكا في هذا التوقيت الحساس.