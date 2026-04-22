بالفيديو.. جماهير لانس تقتحم الملعب بعد التأهل لنهائي كأس فرنسا

كتب : هند عواد

10:33 ص 22/04/2026

احتفال لاعبي لانس

حقق نادي لانس إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى نهائي كأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخ النادي، وبعد غياب دام 28 عاما.

سعود عبد الحميد يقود لانس لنهائي كأس فرنسا

تأهل لانس لنهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على تولوز، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وجاءت رباعية لانس عن طريق، فلوريان توفان، آلان سانت ماكسيمين، ماتيو أودول وأدريان توماسون.

وصنع السعودي سعود عبد الحميد الهدف الثاني للانس في الدقيقة 18، كما صنع الهدف الرابع لتوماسون.

جماهير لانس تقتحم الملعب

فوز نهاية مباراة لانس تولوز، اقتحمت جماهير لانس الملعب واحتفلوا مع اللاعبين بالتأهل، بعد غياب 28 عاما.

وينتظر لانس الفائز من مباراة ستراسبورج ونيس، في نهائي كأس فرنسا، المقرر إقامته يوم 22 مايو المقبل، على ملعب فرنسا.

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
