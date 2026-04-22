إعلام إيراني: الحرس الثوري يهاجم سفينة ثالثة في مضيق هرمز

كتب : محمد جعفر

12:37 م 22/04/2026

مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني نفّذ هجومًا على سفينة ثالثة في مضيق هرمز، الأربعاء، في تصعيد جديد بالمنطقة.

3 سفن تحت نيران الحرس الثوري

وذكرت وكالات شبه رسمية، من بينها وكالة نور ووكالة فارس ووكالة مهر، أن الهجوم استهدف سفينة تحمل اسم "يوفوريا"، مشيرة إلى أنها جنحت على السواحل الإيرانية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الحرس الثوري استولى على السفينتين الأخريين اللتين تعرضتا لهجمات سابقة.

بريطانيا تعلن تعرض سفينتين للهجوم في مضيق هرمز

من جانبه، كان الجيش البريطاني قد أعلن تعرض سفينتين لهجوم في المضيق، فيما لم يحدد مركز عمليات التجارة البحرية الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة الثانية، رغم تصاعد الشبهات سريعًا باتجاه إيران، خاصة بعد إطلاق الحرس الثوري النار في وقت سابق على سفينة حاويات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بالسيطرة على سفينة حاويات إيرانية عقب استهدافها بالرصاص نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى صعود قواتها على متن ناقلة نفط مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية، الثلاثاء، في المحيط الهندي.

الهجوم على السفينة يوفوريا مضيق هرمز استيلاء إيران على سفن تجارية الحرس الثوري

