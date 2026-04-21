الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 1
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

3 2
21:00

كومو

ثنائي منتخب مصر في قائمة النخبة قبل مونديال 2026

كتب : هند عواد

11:33 م 21/04/2026

صلاح ومرموش

تضم قائمة أفضل 100 لاعب في كأس العالم 2026، ثنائي منتخب مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

نشرت شبكة "ذا أثلتيك"، قائمة تضم أفضل 100 لاعب يظهرون في كأس العالم 2026، وضمت القائمة محمد صلاح وعمر مرموش.

كما ضمت القائمة نجم منتخب فرنسا وريال مدريد كيليان مبابي، وثنائي منتخب إسبانيا لامين يامال وبيدري.

موعد كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك في 16 مدينة، 11 في الولايات المتحدة، وثلاث في المكسيك، واثنتان في كندا.

منتخب مصر في كأس العالم 2026

يشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، نيوزيلندا، بلجيكا وإيران.

الزمالك يوضح حقيقة طلب إقامة ذهاب نهائي الكونفدرالية دون جمهور

لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب

لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
لاعب ذو أصول مصرية يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب
