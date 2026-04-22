كشف ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، عن مفاجأة تتعلق بموقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال جلسة اللجنة التي عُقدت لمناقشة استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح سويلم، في تصريحات تلفزيونية، أن حسام حسن أكد خلال الاجتماع أن عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم انتهى بالفعل في شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنه يواصل عمله مع المنتخب في الوقت الحالي دون وجود عقد رسمي.

وشهدت الجلسة استعراض الجهاز الفني لخطته الخاصة بإعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ووزير الشباب والرياضة.

كلمة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد

وأضاف سويلم أن رئيس الاتحاد شدد خلال كلمته على أهمية توفير فترة إعداد مناسبة للمنتخب، فيما قدم حسام حسن عرضًا تفصيليًا لخطة العمل، مؤكدًا تمسكه باستكمال مهمته مع الفراعنة رغم انتهاء تعاقده.

وتساءل وكيل اللجنة عن أسباب عدم تجديد العقد حتى الآن، مؤكدًا أن المنتخب يمثل أولوية وطنية، وأن استمرار المدير الفني لا يجب أن يكون مرهونًا فقط بنتائج مشوار الفريق في البطولة المقبلة.