غياب صلاح ووجود مصري آخر.. أعلى 5 لاعبين عرب قيمة تسويقية

كتب : هند عواد

12:01 م 22/04/2026

محمد صلاح دوري ابطال اوروبا

تراجع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أعلى اللاعبين العرب قيمة تسويقية في العالم.

أعلى اللاعبين العرب قيمة تسويقية

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة تسويقية، بـ80 مليون يورو، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

ويأتي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الثاني بـ60 مليون يورو، وفي المركز الثالث يأتي الجزائري إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، بـ40 مليون يورو، ويتساوى معه مواطنه ريان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي.

وفي المركز المركز الخامس، المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، بـ35 مليون يورو، ويغيب محمد صلاح عن قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح، صاحب الـ33 عاما، نحو 30 مليون يورو.

