

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام مالك جراج بالسماح لنجله الطفل بالجلوس خلف عجلة القيادة وتحريك السيارات أثناء ركنها داخل الجراج بمحافظة الجيزة، مما عرض ممتلكات المواطنين لخطر التلف.



كواليس ضبط "طفل الجراج" ووالده بعد فيديو القيادة المتهورة بالجيزة



بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مالك الجراج ومكان الواقعة بدقة، وأسفرت الجهود عن ضبطه ونجله. وبمواجهة الأب، انهار وأقر بصحة المنشور، معترفاً بسماحه لنجله البالغ من العمر 12 عاماً فقط بقيادة السيارات داخل الجراج بقصد تدريبه على الركن.