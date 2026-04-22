شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية واقعة غير مألوفة، بعدما تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بهروب قرد من داخل حديقة "بلازا"، ما دفع الأجهزة التنفيذية للتحرك السريع للسيطرة على الموقف وضمان سلامة المواطنين.

تحرك فوري من الجهات المعنية

بدأت الواقعة بتلقي مديرية الطب البيطري إخطارًا بهروب القرد، وعلى الفور جرى التنسيق مع رئاسة المدينة وجهاز مدينة السادات، حيث تم الدفع بفرق متخصصة للتعامل مع البلاغ، وسط حالة من الاستنفار.

صعوبة في السيطرة على القرد

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القرد يتنقل بسرعة بين الأشجار ويقفز من مكان لآخر، ما صعّب من مهمة الإمساك به، خاصة مع الحرص على عدم تعريضه للأذى، أو التسبب في خطورة على المواطنين المتواجدين بالمنطقة.

إجراءات احترازية لتأمين المواطنين

اتخذت الأجهزة التنفيذية عددًا من الإجراءات الاحترازية، من بينها تأمين محيط المنطقة، ومتابعة تحركات القرد بشكل مستمر، لتفادي أي احتكاك مباشر مع المواطنين، وضمان التعامل الآمن معه.

جهود مستمرة للسيطرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة للسيطرة على القرد في أقرب وقت ممكن، مع متابعة ميدانية دقيقة لكافة تطورات الواقعة.