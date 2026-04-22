أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي.

وتصمن المجلس الجديد اختيار تامر مسلم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فورت كابيتال جروب، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وصاحبة العلامة التجارية فريجيز (Fregy’s) لمنتجات البطاطس النصف مقلية، لعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف هذا القرار إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المصالح المشتركة بين الدولتين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وقال تامر مسلم، إن المشاركة في هذه المهمة الوطنية يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع جنوب إفريقيا، حيث نسعى من خلال المجلس إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتذليل العقبات أمام الكوادر المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات، ويدعم خططنا التوسعية في الأسواق الواعدة بما يضمن استدامة التنافسية الدولية.