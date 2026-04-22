النني وسيط.. إبراهيم عادل يكشف لأول مرة كواليس مفاوضات الأهلي

كشف إبراهيم عادل، لاعب نورشيلاند الدنماركي الحالي وبيراميدز والجزيرة الإماراتي السابق، لأول مرة كواليس مفاوضات النادي الأهلي معه، لضمه في الانتقالات الشتوية الماضية.

مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

قال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كنت أنهيت اتفاقي مع بيراميدز للعودة من جديد لمصر، لكن رغبتي كانت الاحتراف الخارجي، لهذا مع عرض نورشيلاند قررت اعتذرت لهم، وأثناء مفاوضات بيراميدز معي، كنت لا أرد على أحد يتواصل معي هاتفيا، لهذا الأهلي تواصل معي من خلال محمد النني".

وأضاف: "محمد النني كلمني مكنتش برد على تليفوني وقاللي كابتن سيد عبد الحفيظ عايز يكلمني، لكن أنا كان قدامي هدف أني أطلع أوروبا، ولما النني كلمني قولتله أنا خلصت في نادي في أوروبا، واعتذرت لبيراميدز".

واختتم إبراهيم عادل: "قلت لمحمد النني إنني لا أريد التحدث مع كابتن سيد عبد الحفيظ في تفاصيل العرض لأن الأمر لن يتم حاليا، وشرف لأي لاعب الانضمام للأهلي، لكن رغبتي كانت الاحتراف الخارجي".

