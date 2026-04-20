ريمونتادا مثيرة تقود الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

صعد الأهلي السعودي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للعام الثاني على التوالي، بعد ريمونتادا مثيرة أمام فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي البطولة.

وقلب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحجز حامل اللقب مقعده في المباراة النهائية، ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

تفاصيل مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي

بدأ الأهلي المباراة بشكل غير مستقر، واستغل الفريق الياباني هذا الوضع، وتقدم عن طريق يوشينوري موتو، الذي استقبل عرضية زميله وسددها في الشباك دون مضايقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيسيل كوبي بهدف دون رد، في شوط لم يشهد خطورة حقيقية للأهلي، باستثناء كرة في اللحظات الأخيرة سجلها إيفان توني، قبل أن يتم إلغاؤها بداعي التسلل.

دخل الأهلي الشوط الثاني بشكل مغاير تمامًا، وفرض ضغطًا قويًا تُوّج في الدقيقة 62 بهدف التعادل عن طريق غالينو، الذي توغل بالكرة وسدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

واستغل الأهلي الزخم المعنوي بعد هدف التعادل، وواصل ضغطه حتى نجح إيفان توني في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

واستمر ضغط الأهلي بعد التقدم، وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف ثالث، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

تأهل مستحق وانتظار الحسم

ونجح الأهلي في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة شباب الأهلي وماتشيدا زيلفيا، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم السبت 25 أبريل الجاري.