تقام اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الأهلي ضد المصرية للاتصالات لكرة السلة، والزمالك ورع ضمن مواجهات كرة القدم النسائية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم الثلاثاء

الزمالك ضد رع - 2:30 مساء

إس أي كا إف سي الرياضي ضد البنك الأهلي - 2:30 مساء

الطيران ضد الأهلي - 2:30 مساء

زد ضد المصري - 2:30 مساء

مسار ضد المقاولون العرب - 2:30 مساء

مواعيد مباريات السوبر المصري لكرة السلة اليوم الثلاثاء

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1