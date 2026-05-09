تستكمل محكمة جنايات إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل بدر، اليوم، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 3117 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم وآخرين بارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم، وقاموا بمحاصرتهم باستخدام أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج من مكانهم، ثم اعتدوا عليهم بالضرب والطعن، ما أسفر عن وفاتهم.