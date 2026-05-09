إعلان

"أمن القاهرة" يحسم الجدل حول فيديو صفع طالبة بمصر الجديدة

كتب : علاء عمران

01:55 ص 09/05/2026 تعديل في 02:05 ص

المتهمة عقب القبض عليها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التليفزيون، يظهر قيام سيدة بصفع طالبة على وجهها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل فيديو "صفعة المدرسة"

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من محاسب، مقيم بعين شمس، يتضرر فيه من والدة طالبة أخرى بذات المدرسة لاعتدائها على نجلته وإصابتها بخدش في الأنف.

اعترافات المتهمة بصفع الطالبة

أوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطالبتين قبل بدء اليوم الدراسي، مما دفع والدة إحدى الطالبتين للتدخل وصفع الأخرى على وجهها أمام أسوار المدرسة.

نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية المشكو في حقها وضبطها، وتقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حيث أقرت بمواجهتها بصحة الواقعة وتفاصيل الاعتداء نتيجة الخلافات القائمة بين ابنتها والمجني عليها.

التحقيق في واقعة مصر الجديدة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم ضد المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس. أنهت أجهزة الأمن إجراءات الضبط والتحري لضمان حق الطالبة المصابة، مع التأكيد على ملاحقة كافة أشكال التجاوز التي يتم رصدها عبر المنصات الرقمية لفرض الانضباط في الشارع المصري اليوم الخميس.
الكلمات المفتاحية:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفع طالبة مصر الجديدة أمن القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات خوخ يوميًا؟
موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة
أخبار مصر

موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة

"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية
حوادث وقضايا

"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية
موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة
أخبار مصر

موافي: السمنة المفرطة لدى الأطفال والمراهقين مرض خطير يهدد الصحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟