كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التليفزيون، يظهر قيام سيدة بصفع طالبة على وجهها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تفاصيل فيديو "صفعة المدرسة"

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من محاسب، مقيم بعين شمس، يتضرر فيه من والدة طالبة أخرى بذات المدرسة لاعتدائها على نجلته وإصابتها بخدش في الأنف.

اعترافات المتهمة بصفع الطالبة

أوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطالبتين قبل بدء اليوم الدراسي، مما دفع والدة إحدى الطالبتين للتدخل وصفع الأخرى على وجهها أمام أسوار المدرسة.

نجحت القوات الأمنية في تحديد هوية المشكو في حقها وضبطها، وتقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حيث أقرت بمواجهتها بصحة الواقعة وتفاصيل الاعتداء نتيجة الخلافات القائمة بين ابنتها والمجني عليها.

التحقيق في واقعة مصر الجديدة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم ضد المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس. أنهت أجهزة الأمن إجراءات الضبط والتحري لضمان حق الطالبة المصابة، مع التأكيد على ملاحقة كافة أشكال التجاوز التي يتم رصدها عبر المنصات الرقمية لفرض الانضباط في الشارع المصري اليوم الخميس.

