انخفضت أسعار الخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و28 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.