مقتل أربعة عسكريين أمريكيين في تحطم طائرة تزويد بالوقود غرب العراق

كتب : وكالات

12:17 م 13/03/2026 تعديل في 12:18 م

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل أربعة من أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 بعد سقوطها في غرب العراق.

وقالت القيادة في بيان إن الطائرة تحطمت نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل ستة من أفراد الطاقم، وقد تأكدت وفاة أربعة منهم بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الآخرين.

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكداً أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة.

وأوضحت القيادة المركزية أن هويات العسكريين لن تُعلن إلا بعد مرور 24 ساعة من إبلاغ ذويهم رسمياً.

القيادة المركزية الأمريكية حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي مجتبى خامنئي طهران

