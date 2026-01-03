استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب البنيني، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتولى خلالها أتشو مهمة الإدارة التحكيمية لمنتخب مصر، حيث أدار مباراتين للفراعنة من قبل.

أرقام منتخب مصر بحضور الصافرة التحكيمية لبيير أتشو

وكانت أول مباراة يديرها أتشو للفراعنة، هى مباراة مالاوي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل.

وفي النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في كوت ديفوار، أدار أتشو مباراة منتخب مصر أمام غانا في دور المجموعات، في اللقاء الذي انتهى بهدفين لمثلهما.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعد احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات.

