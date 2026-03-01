رسميًا.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيس أركان القوات المسلحة



وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وعبد الرحيم موسوي قائد عسكري إيراني وقائد هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، عينه المرشد الإيراني علي خامنئي قائدا لهيئة الأركان الإيرانية في 13 يونيو 2025 خلفا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة اسرائيلية.

وموسوي هو 4 قيادي إيراني رفيع المستوى تعلن طهران مقتله في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، التي بدأت أمس السبت.

كانت إيران أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور.

قالت مصادر استخبارية وعسكرية، إنه تم مقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأمريكي الإسرائيلي.

وأمس السبت، أعلنت إسرائيل عن مقتل 5 قادة إيرانيين في هجمات استهدفتهم في طهران، إلى جانب كل من شمخاني وباكبور، ولم يكن موسوي من بينهم.

وهؤلاء القادة هم: صلاح أسدي، رئيس قسم الاستخبارات في قيادة الطوارئ العسكرية، والعميد محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد علي خامنئي، وعزيز نصير زاده الذي رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لتولي حقيبة الدفاع، وحسين جبل عامليان قيادة الصناعات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، والقائد في الحرس الثوري رضا مظفري نيا، وفقا لسكاي نيوز.