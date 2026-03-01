ترامب: إذا استمرت إيران في شن هجمات سنضربها بقوة غير مسبوقة



وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بالرد عليها بقوة غير مسبوقة، إذا واصلت هجماتها في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وذكر ترامب: "مات خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ".

أفاد شهود، أن بعض الإيرانيين احتفلوا في شوارع طهران ومدن أخرى بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد قُتل في غارات أمريكية إسرائيلية على إيران، وفقا للغد.