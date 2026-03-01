إعلان

وزير دفاع إسرائيل: العدالة تحققت بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

كتب : مصراوي

08:59 ص 01/03/2026

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن العدالة تحققت بمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران أمس السبت.

أضاف كاتس في منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "تم القضاء على الطاغية خامنئي في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في معقل نظام الإرهاب الإيراني".

وأشار إلى أن كل من سعى لتدمير إسرائيل، تم تدميره. لقد تحققت العدالة، وتلقى محور الشر ضربة ساحقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح أمس السبت بشن هجوم مشترك كبير على إيران للقضاء على برامجها الصاروخية والنووية، من جهتها ردت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل وعلى القواعد الأمريكية في المنطقة.

واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأدى إلى مقتل كلا من المرشد الإيراني علي خامنئي ومستشار المرشد الإيراني رئيس مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور "بيانات 05:45 بتوقيت جرينيتش بتاريخ 01 مارس 2026".

من جهته أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع.

وقال: "العدو يعيش في وهمه إن ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران الأمر ليس كما يعتقد، فليس من المعادلة أن يضربوا وتنتهي القصة الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث المريرة، لكنه لم يتراجع أبدا ولن يتراجع"، وفقا لروسيا اليوم.

