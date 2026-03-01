إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: ترامب ونتنياهو تجاوزا الخط الأحمر وسيدفعون الثمن

كتب : مصراوي

09:07 ص 01/03/2026

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن إيران استعدت لكل السيناريوهات، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي: "لقد استعددنا لهذه اللحظات وتصورنا كل السيناريوهات".

وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعون ثمن ذلك"، متعهدا بمواصلة السير على درب خامنئي.

ووصف رئيس البرلمان الإيراني قادة الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"المجرمين الحقيرين" الذين سيواجهون "ضربات مدمرة" جراء هجماتهم المستمرة على الجمهورية الإسلامية.

تأكد مقتل المرشد الأعلى فجر اليوم الأحد، إذ أصدرت الحكومة الإيرانية، بيانا رسميا أعلنت فيه مقتل خامنئي، متعهدة بأن هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلنت إسرائيل صباح السبت بدء الهجوم على إيران الذي سمّته زئير الأسد، ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها الغضب العارم وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني.

وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أمريكية عدّة والعراق والأردن.

كان الرئيس الأمريكي أعلن أن هدف الهجوم تدمير قدرات إيران العسكرية وإطاحة نظام الحكم و"تهديداته الوشيكة" للولايات المتحدة وحلفائها، وفقا للعربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ونتنياهو البرلمان الإيراني رئيس البرلمان الإيراني ترامب نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
أخبار وتقارير

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

لليوم الثاني.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل وانفجارات بـ طهران
شئون عربية و دولية

لليوم الثاني.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل وانفجارات بـ طهران
رسميًا.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيس أركان القوات المسلحة
شئون عربية و دولية

رسميًا.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيس أركان القوات المسلحة
رمضان صحي.. 5 تغييرات فعالة تحمي عينيك من التنكس البقعي
رمضان ستايل

رمضان صحي.. 5 تغييرات فعالة تحمي عينيك من التنكس البقعي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)