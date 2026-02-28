مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام؟

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك، بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين، حكما لمباراة الفريق ضد أوتوهو بطل الكونغو برازافيل.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر يوم السبت 14 مارس المقبل، على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.

حكم مباراة الزمالك وأوتوهو

ويدير الإيفواري كليمنت فرانكلين، مباراة الزمالك وأوتوهو، ويعاونه الإيفواريان أدو هيرمان وإيبا ميدراد إيتين، بالإضافة إلى التوجولي أكليسو جناما حكمًا رابعًا.

وتم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونه ماريا باكيتا سانكيلا من موريشيوس، فيما يأتي الجابوني موسودجي نجوما، مراقبا للمباراة، والأنجولي إيناسو مانويل كانديدو، مراقبا للحكام.

