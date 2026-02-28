مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية

كتب : هند عواد

02:37 م 28/02/2026
    خلال مباراة الزمالك وزد (1)
    خلال مباراة الزمالك وزد (4)
    خلال مباراة الزمالك وزد (2)
    خلال مباراة الزمالك وزد (5)

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك، بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين، حكما لمباراة الفريق ضد أوتوهو بطل الكونغو برازافيل.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر يوم السبت 14 مارس المقبل، على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.

حكم مباراة الزمالك وأوتوهو

ويدير الإيفواري كليمنت فرانكلين، مباراة الزمالك وأوتوهو، ويعاونه الإيفواريان أدو هيرمان وإيبا ميدراد إيتين، بالإضافة إلى التوجولي أكليسو جناما حكمًا رابعًا.

وتم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونه ماريا باكيتا سانكيلا من موريشيوس، فيما يأتي الجابوني موسودجي نجوما، مراقبا للمباراة، والأنجولي إيناسو مانويل كانديدو، مراقبا للحكام.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أوتوهو الكونفدرالية الأفريقية

