"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يعود للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون في البريميرليج

كتب - يوسف محمد:

07:23 م 24/01/2026
    عمر مرموش (46) (1)
    عمر مرموش (44) (1)
    عمر مرموش (45) (1)
    عمر مرموش (41) (1)
    عمر مرموش (28) (1)
    عمر مرموش (42) (1)
    عمر مرموش (43) (1)
    عمر مرموش (39) (1)
    عمر مرموش (40) (1)
    عمر مرموش (38) (1)
    عمر مرموش (35) (1)
    عمر مرموش (36) (1)
    عمر مرموش (48) (1)
    عمر مرموش (37) (1)
    عمر مرموش (34) (1)
    عمر مرموش (32) (1)
    عمر مرموش (33) (1)
    عمر مرموش (29) (1)
    عمر مرموش (30) (1)
    عمر مرموش (31) (1)

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالبريميرليج.

وأحرز ثنائية فريق مان سيتي في اللقاء، كلا من، عمر مرموش في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أنطوان سيمينو في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ونجح النجم المصري عمر مرموش مهاجم مان سيتي، في تسجيل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 8 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن مان سيتي تلقى الهزيمة، في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، على يد فريق بودو جيليمت النرويجي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نتيجة السيتي وولفرهامبتون

