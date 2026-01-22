مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

بعد مباريات الأربعاء.. 4 فرق تودع دوري أبطال أوروبا رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

01:09 ص 22/01/2026
أسفرت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة، عن خروج 4 أندية رسميًا من سباق البطولة، بعد تعثرها في تحقيق النتائج المطلوبة.

وفي المقابل، ضمنت 15 فريقًا الاستمرار في المنافسة، على أن يُحسم مصيرها في الجولة الأخيرة بين التأهل المباشر إلى دور الـ16 أو خوض ملحق التأهل.

وودع آينتراخت فرانكفورت الألماني البطولة رسميًا بعدما تراجع إلى المركز الـ33 برصيد 4 نقاط، كما خرج سلافيا براج التشيكي صاحب المركز الـ34 برصيد 3 نقاط.

كما تأكد خروج فياريال الإسباني الذي حل في المركز الـ35 برصيد نقطة واحدة، إلى جانب كيرات ألماتي الكازاخستاني المتذيل للمراكز في المركز الـ36 والأخير برصيد نقطة واحدة.

دوري أبطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت فياريال الإسباني

