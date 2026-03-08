مباريات الأمس
إعلان

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد وخطة العلاج المقبلة

كتب : نهي خورشيد

01:33 ص 08/03/2026 تعديل في 01:48 ص

احتفال كريم فؤاد بهدفه

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أجريت للاعب كريم فؤاد أظهرت إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وتم إرسال التقرير الطبي والأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول أفضل طريقة للعلاج، بهدف محاولة تقليص فترة غيابه عن صفوف الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ21 مساء الخميس الماضي.

كريم فؤاد الأهلي

