تأهلت للكأس.. قصة أول مدربة لفريق رجال في ألمانيا

أعلن نادي إنجولشتات الألماني، الناشط في القسم الثالث تمديد عقد مدربة فريقه الألمانية سابرينا ويتمان (34 سنة)، بعدما تولت تدريب الفريق بشكل مؤقت في 2024.

سابرينا ويتمان أول امرأة تدرب فريق رجال في ألمانيا

وفقا لشبكة skysports، أصبحت سابرينا ويتمان أول امرأة تتولى قيادة فريق ألماني في أعلى ثلاث درجات؛ إذ تولت صاحبة الـ32 عامًا قيادة فريق في الدرجة الثالثة في مايو بشكل مؤقت، ولم تخسر في مبارياتها الأربع التي قادت فيها الفريق، حتى تحولت لمدربة دائمة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتولى فيها مدربة هذا المنصب مع فريق للرجال في أعلى ثلاث درجات في ألمانيا.

وتم تعيين ويتمان، البالغة من العمر 32 عامًا، مدربة مؤقتة لفريق إنجولشتات في مبارياته الأربع الأخيرة من الموسم، وأعلن النادي يوم الأربعاء الماضي أنها عُينت بشكل دائم.

وقالت ويتمان في بيان النادي: "عندما توليت قيادة الفريق الأول في مايو بشكل مؤقت، كنت آمل ألا تكون مجرد مغامرة قصيرة، مع كل لحظة قضيتها مع الفريق بعد ذلك، ازدادت رغبتي في البقاء في هذا المنصب على المدى الطويل."

ولم تخسر ويتمان في مبارياتها الأربع كمدربة مؤقتة، إذ حققت فوزين وتعادلين، وفاز فريقها بكأس بافاريا الإقليمية ليتأهل لكأس ألمانيا في الموسم المقبل.

