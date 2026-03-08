إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:40 م 08/03/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 58.31 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.8 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
بنك مصر: 58.71 جنيه للشراء، بزيادة 61 قرشًا، و59.20 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.
بنك القاهرة: 59.92 جنيه للشراء، بزيادة 1.64 جنيه، و60.42 جنيه للبيع، بزيادة 1.72 جنيه.
بنك الإسكندرية: 57.83 جنيه للشراء، بتراجع 43 قرشًا، و58.32 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 57.82 جنيه للشراء، بتراجع 46 قرشًا، و58.33 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

