وكيل ديانج: مفاوضات فالنسيا مستمرة.. واللاعب لن يلعب في مصر إلا للأهلي

كشف خالد مغربي، وكيل المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تعثر انتقال اللاعب إلى صفوف فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد أليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ والانتقال إليه مجانًا في الميركاتو الصيفي، في ظل تقارير أشارت إلى وجود اتفاق بين اللاعب والنادي الإسباني.

وكيله: مفاوضات فالنسيا مع ديانج مستمرة



أكد وكيل اللاعب، في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أن المفاوضات بين فالنسيا واللاعب ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسبانية بشأن توقف المفاوضات غير صحيح.

وأوضح أن اللاعب لم يخضع حتى الآن للكشف الطبي مع نادي فالنسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن انتقاله إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ما زال واردًا.

موقف الأهلي من تجديد عقد ديانج



أشار خالد مغربي إلى أن مفاوضات تجديد عقد ديانج مع النادي الأهلي ما زالت قائمة حتى الآن، لافتًا إلى أن العلاقة بين اللاعب والنادي قوية للغاية.

وشدد على أن ديانج لن يلعب داخل مصر سوى للنادي الأهلي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أولوية اللاعب خلال الفترة الحالية هي خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

إقرأ أيضًا:

"صحيفة تحسمها".. موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة





"سنلعب بكامل قوتنا".. ماذا قال مدرب الترجي التونسي عن مواجهة الأهلي؟



