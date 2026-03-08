"الأهداف السهلة الأهم".. مرموش يعلق على تألقه مع السيتي اليوم أمام نيوكاسل
كتب : نهي خورشيد
أعرب الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بعد قيادة فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في مباراة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء السبت.
وقال مرموش في تصريحات لقناة TNT Sports: "لم نبدأ اللقاء بشكل مثالي واستقبلنا هدفاً مبكراً لكن الروح القتالية والحماس على أرض الملعب ساعدتنا على العودة والتأهل".
وعن هدفه الثاني والثالث، قال مرموش: "كمهاجم تسجيل الأهداف هو الأهم، والأهداف السهلة أفضل دائماً، لكنني سعيد للغاية بمساعدة الفريق وتحقيق الانتصار".
وتحدث عن هدفه الثاني قائلاً: "رأيت ماتيوس ينفرد بالمرمى مرر لي الكرة، واستلمتها لأصبح في موقف انفراد وسجلت، وأنا سعيد جداً بدخولها الشباك".
وأشاد مرموش بدعم جماهير مانشستر سيتي قائلاً: "الجماهير رائعة الشعور والدعم الذي يمنحونه لنا على أرض الملعب لا يصدق، ونحن ممتنون لهم للغاية ونسعى دائماً لإسعادهم".