"الأهداف السهلة الأهم".. مرموش يعلق على تألقه مع السيتي اليوم أمام نيوكاسل

كتب : نهي خورشيد

01:46 ص 08/03/2026
أعرب الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بعد قيادة فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في مباراة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء السبت.

وقال مرموش في تصريحات لقناة TNT Sports: "لم نبدأ اللقاء بشكل مثالي واستقبلنا هدفاً مبكراً لكن الروح القتالية والحماس على أرض الملعب ساعدتنا على العودة والتأهل".

وعن هدفه الثاني والثالث، قال مرموش: "كمهاجم تسجيل الأهداف هو الأهم، والأهداف السهلة أفضل دائماً، لكنني سعيد للغاية بمساعدة الفريق وتحقيق الانتصار".

وتحدث عن هدفه الثاني قائلاً: "رأيت ماتيوس ينفرد بالمرمى مرر لي الكرة، واستلمتها لأصبح في موقف انفراد وسجلت، وأنا سعيد جداً بدخولها الشباك".

وأشاد مرموش بدعم جماهير مانشستر سيتي قائلاً: "الجماهير رائعة الشعور والدعم الذي يمنحونه لنا على أرض الملعب لا يصدق، ونحن ممتنون لهم للغاية ونسعى دائماً لإسعادهم".

عمر مرموش مانشستر سيتي

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين