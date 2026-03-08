نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن تقييمًا حديثًا أعده مجلس الاستخبارات الوطني قبل الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، خلص إلى أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على البلاد من غير المرجح أن يؤدي إلى إسقاط النظام.

وأبدى مسؤولو الاستخبارات شكوكهم في إمكانية أن تؤدي انتفاضة شعبية إلى الإطاحة بالحرس الثوري، الذي يسيطر على جزء كبير من أجهزة الأمن الإيرانية وقطاعات واسعة من اقتصاد البلاد.

ويُعد مجلس الاستخبارات الوطني، الجهة المسؤولة عن صياغة تقييمات استخباراتية تستند إلى آراء متنوعة من داخل مجتمع الاستخبارات.

وأشار المسؤولون إلى أن الوثيقة التي صاغها المجلس في أواخر الشهر الماضي، استندت جزئيًا إلى تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، التي أكدت أن تغيير الحكومة بالكامل غير محتمل حتى في حال قتل المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال عملية عسكرية أمريكية.

وبحسب المسؤولين، هناك اتفاق واسع على أن الحكومة الدينية في إيران متجذرة بعمق، وأن قدرة انتفاضة شعبية على الإطاحة بفيلق الحرس الثوري تبدو محدودة للغاية