الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

شهدت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي جمعت بينهما مساء السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تألق النجم المصري عمر مرموش في واحدة من أفضل مبارياته بقميص السيتي.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، حيث سجل عمر مرموش ثنائية، بعدما شارك أساسيًا في اللقاء.

ماذا قدم عمر مرموش في أمام نيوكاسل؟

- مرموش تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقة 46، و65، ليواصل تفوقه أمام فريق نيوكاسل الذي ساهم في 7 مساهمات خلال 5 مباريات.

- شارك مرموش أساسيًا في المباراة حتى الدقيقة 73، بعد خروجه ونزول سيمينو بدلًا منه.

- سجل مرموش هدفان

- صنع تمريرتين حاسمتين، وسدد 3 مرات على المرمى.

- حصل على تقييم 8.8 وفقًا لمنصة سوفا سكور، وهي الأعلي في تشكيلة مانشستر سيتي.

- وصلت نسبة التمريرات الدقيقة إلي 86%.

