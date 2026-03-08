بعد رد فعله أمام نيوكاسل.. معاقبة جوارديولا بالإيقاف مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن إيقاف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لمدة مباراتين.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعترض جوارديولا بشدة على حكم المباراة بسبب عدم احتساب خطأ على اللاعب دوكو في الشوط الثاني.

إيقاف جوارديولا في مباراة وست هام يونايتد

وأوضحت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن الإيقاف جاء بعد حصول جوارديولا على الإنذار السادس خلال مباراة نيوكاسل، مشيرة إلى أن العقوبة لن تشمل نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال.

وبذلك، سيغيب جوارديولا عن مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، ثم عن لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.