مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

بعد رد فعله أمام نيوكاسل.. معاقبة جوارديولا بالإيقاف مع مانشستر سيتي

كتب : محمد خيري

12:37 م 08/03/2026

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن إيقاف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لمدة مباراتين.

وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعترض جوارديولا بشدة على حكم المباراة بسبب عدم احتساب خطأ على اللاعب دوكو في الشوط الثاني.

إيقاف جوارديولا في مباراة وست هام يونايتد

وأوضحت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن الإيقاف جاء بعد حصول جوارديولا على الإنذار السادس خلال مباراة نيوكاسل، مشيرة إلى أن العقوبة لن تشمل نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال.

وبذلك، سيغيب جوارديولا عن مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، ثم عن لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشيتر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
أخبار المحافظات

حزن في السويس على رحيل "رنجة".. قتله "جامع خردة" خوفاً من الفضيحة
باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
أخبار المحافظات

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية
حوادث وقضايا

بالأسماء.. الداخلية تسمح لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية
"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه