صدمة جديدة.. نيس الفرنسي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم

كتب : مصراوي

11:00 ص 08/03/2026
    محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي
    محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي
    محمد عبدالمنعم
    محمد عبدالمنعم وأكرم توفيق من مران منتخب مصر
    ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم من مران منتخب مصر
    فيستون مايلي ومحمد عبدالمنعم

كشف مالو جيونيك، المسؤول الإعلامي بنادي نيس، عن آخر تطورات الحالة البدنية للمدافع المصري محمد عبدالمنعم، بعد عودته مؤخرًا للمشاركة في التدريبات عقب فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأوضح جيونيك أن اللاعب تعرض لإصابة جديدة مؤخرا، حيث شعر بآلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى غيابه عن قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام فريق رين ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

وقال المسؤول الإعلامي للنادي في تصريحات خاصة لموقع مصرواي، إن محمد عبد المنعم يعاني من بعض الآلام في العضلة الضامة، ولذلك تقرر استبعاده من المباراة المقبلة كإجراء احترازي.

وأضاف أن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن الإصابة ليست خطيرة ومن المتوقع أن يتعافى منها سريعًا.

وكان عبد المنعم قد تعرض في وقت سابق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي، وهو ما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود مؤخرًا للمشاركة مع فريقه في مباراة ودية استعدادًا للعودة إلى المنافسات الرسمية.

