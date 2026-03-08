إعلان

تشغيل برنامج "رقمنة المحاكم" بمحكمة شمال سيناء الابتدائية

كتب : أحمد أبو النجا

12:40 م 08/03/2026

المستشار محمود الشريف، وزير العدل

في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، تم تشغيل برنامج "رقمنة المحاكم المدنية" بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية.


تشغيل نظام رقمي جديد لمحاكم شمال سيناء لتسهيل إجراءات التقاضي

ويتيح النظام الجديد معالجة رقمية لكافة إجراءات الدعوى منذ قيدها وحتى تنفيذ الحكم، مرورًا بإعلان الخصوم، وإدارة الجلسات، وإصدار الأحكام، بالإضافة إلى جميع الخدمات المرتبطة بالتقاضي، مثل الاستعلام والحصول على صور الأحكام والمستندات.

محاكم شمال سيناء رقمنة المحاكم وزارة العدل

