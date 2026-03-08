إعلان

مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار إغلاق المسجد الأقصى

كتب : محمد جعفر

12:44 م 08/03/2026

المسجد الأقصى

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، في تصعيد خطير الأعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الضفة الغربية، وفي انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي.


وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعد غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.


إغلاق الأقصى: انتهاك للوضع التاريخي


كما أدانت استمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه لعدة أيام متتالية، الأمر الذي يمثل انتهاكا واضحا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس مجددة تحذيرها من مخاطر استمرار هذه السياسات والإجراءات التصعيدية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعتداءات المستوطنين المسجد الأقصى الضفة الغربية الخارجية المصرية الاستيطان الإسرائيلي

