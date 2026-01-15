كتب - نهى خورشيد

فتح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والفراعنة الأسبق، النار على واقع الكرة المصرية، معتبراً أن ما يحدث لمنتخب مصر على الساحة الأفريقية ليس وليد الصدفة، بل نتيجة فجوة واضحة في عدد اللاعبين المحترفين بالخارج مقارنة بالمنافسين الأقوياء في القارة.

وأشار ميدو في تصريحات تلفزيونية إلى أن الدوري المصري لم يعد يوفر البيئة التنافسية الكافية لتجهيز اللاعبين للمواعيد الكبرى، في ظل تراجع المستوى الفني وضعف الإيقاع العام للمباريات، الأمر الذي يقلل من جاهزية اللاعبين عند الاحتكاك بمنتخبات تعتمد على عناصر محترفة في دوريات قوية.

وعن مواجهة السنغال، أكد نجم الزمالك السابق أن الأخطاء الفردية لعبت دوراً حاسماً في خسارة المنتخب، موضحاً أن مثل هذه الهفوات يصعب تكرارها لدى لاعبين اعتادوا المنافسة المستمرة في بطولات عالية المستوى، إذ يكون التركيز والانضباط في أعلى درجاته.

وشدد ميدو في ختام حديثه على أن إصلاح المسار يبدأ بإعادة هيكلة الدوري المصري وتطويره فنيًا وتنظيمياً، إلى جانب تبني سياسة واضحة لدعم احتراف اللاعبين في الخارج، باعتبارها الطريق الأقصر لعودة منتخب مصر للمنافسة الحقيقية على الألقاب القارية