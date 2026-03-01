إعلان

ارتفاع ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوب إيران إلى 148 طالبة

كتب : مصراوي

09:15 ص 01/03/2026

جنوب إيران

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوبي إيران، أمس السبت إلى 148 طالبة، فيما أُصيب 95 آخرون بجروح، وفق ما أفادت به وكالة تسنيم نقلا عن النيابة العامة للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، عن مقتل أكثر من 100 طفل جراء ضربة نفذتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران، فيما لا يزال عدد الضحايا المدنيين في ازدياد.

كانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أفادت عن نائب محافظ ولاية هرمزجان بتعرض مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب غرب ايران لهجوم.

ووقع الحادث في منطقة ميناب، بالقرب من ساحل الخليج، إذ ذكرت تقارير أن حوالي 170 طالبة كن في المدرسة وقت وقوع الهجوم.

يذكر أن محافظة هرمزجان تضم العديد من القواعد البحرية الإيرانية، وفقا للعربية.

