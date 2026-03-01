سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 100 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 28-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8490 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7425 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6365 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3535 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 263940 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59400 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.