انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

05:00 ص 01/03/2026
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: عظمى 17 وصغرى 10.
السواحل الشمالية عظمى 17 وصغرى 11.
شمال الصعيد عظمى 19 وصغرى 06.
جنوب الصعيد عظمى 22 وصغرى 10.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود الأحد، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً)، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

