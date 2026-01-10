مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

إلتشي

جميع المباريات

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

11:54 م 10/01/2026

محمد صلاح (1)

حصد النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى كوت ديفوار، ليساهم في فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة، ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على حساب مالي بهدف دون مقابل.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح منتخب مصر

