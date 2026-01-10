محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار

حصد النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى كوت ديفوار، ليساهم في فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين والصعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار بنتيجة، ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على حساب مالي بهدف دون مقابل.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

