كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 1
22:00

تشيلسي

مرموش يعيد رقما غائبا من 55 عاماً في تاريخ منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

11:22 م 10/01/2026
واصل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كتابة اسمه في تاريخ مشاركات منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً خلال مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسم منتخب الساجدين تأهله رسمياً إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أغادير.

ونجح مرموش في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ليمنح الفراعنة أفضلية مبكرة أمام كوت ديفوار.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حساباته الرسمية، أن الهدف الذي أحرزه مرموش يعد الأسرع لمنتخب مصر في مباريات الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 55 عاماً.

وكان مرموش سجل هدفاً آخر خلال مشوار المنتخب في البطولة الحالية، حين هز شباك منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، خلال الفوز بنتيجة 2-1.

مباراة مصر وكوت ديفوار عمر مرموش منتخب مصر الآن رقم تاريخي لمنتخب مصر أسرع هدف لمنتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ملخص وأهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025
للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
أخبار مصر

للمرة الأولى.. محمد القلاجي يحقق أعلى درجات المقامات الصوتية في تاريخ برنامج
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء
الموضة

الأسود يليق بها.. نانسي عجرم بفستان جريء

أخبار كأس الأمم الأفريقية

