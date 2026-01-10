موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

بعد الفوز بثلاثية.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار.. من

أول تعليق من نجيب ساويرس على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

واصل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كتابة اسمه في تاريخ مشاركات منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً خلال مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسم منتخب الساجدين تأهله رسمياً إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أغادير.

ونجح مرموش في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ليمنح الفراعنة أفضلية مبكرة أمام كوت ديفوار.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حساباته الرسمية، أن الهدف الذي أحرزه مرموش يعد الأسرع لمنتخب مصر في مباريات الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 55 عاماً.

وكان مرموش سجل هدفاً آخر خلال مشوار المنتخب في البطولة الحالية، حين هز شباك منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، خلال الفوز بنتيجة 2-1.