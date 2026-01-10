علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
علق علاء مبارك على فوز منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.
وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "ألف مبروك فوز رجال منتخبنا الوطنى و التأهل الى دور النصف النهائي وإن شاء الله الوصول إلى المباراة النهائية".
وفاز منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين، وسجل أهداف منتخب مصر كلا من: عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.
وصعد منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية ليلاقي منتخب السنغال الذي حجز مقعده أمس في المربع الذهبي.