"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله

كتب : معتز عباس

11:54 م 10/01/2026

محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان وفاة خاله منذ قليل، وذلك عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته، خالي وصديقي وحبيبي توفي إلى رحمة الله، أسالكم الدعاء له ولمواتكم جميعا".

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

محمد رمضان انستجرام

محمد رمضان محمد رمضان يعلن وفاة خاله وفاة خال محمد رمضان انستجرام محمد رمضان

"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
"حبيبي وصديقي".. محمد رمضان يعلن وفاة خاله
