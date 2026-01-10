أعلن الفنان محمد رمضان وفاة خاله منذ قليل، وذلك عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته، خالي وصديقي وحبيبي توفي إلى رحمة الله، أسالكم الدعاء له ولمواتكم جميعا".

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

تدور أحداث فيلم أسد في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

