كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 0
22:00

تشيلسي

رسمياً.. محمد صلاح يعادل رقماً تاريخياً في كأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 10/01/2026
عادل محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، رقماً قياسياً تاريخياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل هدفه في شباك منتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات ربع نهائي البطولة المقامة في المغرب.

وجاء هدف صلاح قبل قليل، بعدما استلم كرة عرضية متقنة من زميله إمام عاشور، ليسدد كرة أرضية في الدقيقة 52.

وبهذا الهدف، تساوى صلاح مع عدد من أساطير الكرة الأفريقية، على رأسهم حسام حسن، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا، والغاني أندريه أيو، كأكثر اللاعبين تسجيلاً أمام عدد مختلف من المنتخبات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما وصل إلى الهدف الـ 11 ..

وفي سياق متصل، لا يزال المنتخب المصري متقدماً على نظيره الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب أغادير.

