بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم مخزن خردة في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:58 م 10/01/2026
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، مساء السبت، في مخزن خردة بمنطقة أبيس الأولي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد ورود نشوب حريق بمنطقة أرض المعسكر بأبيس الأولى بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في مخزن خردة وامتد إلى مخزن كرتون وبلاستيك على مساحة 1000متر ومخزن مواد خشبية، بسبب ماس كهربائي.

جرى السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

