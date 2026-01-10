مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 2
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

1 3
22:00

تشيلسي

نقل هاني أبو ريدة إلى المستشفى خلال مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

11:41 م 10/01/2026
تعرض هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وذلك أثناء حضوره مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق فوزاً مهماً على نظيره كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة نيجيريا والمغرب في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

هاني أبو ريدة مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

