نقل هاني أبو ريدة إلى المستشفى خلال مباراة مصر وكوت ديفوار

تعرض هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وذلك أثناء حضوره مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق فوزاً مهماً على نظيره كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في مباراة نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة نيجيريا والمغرب في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.