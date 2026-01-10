فيديو هدف محمد صلاح الثالث في مرمى كوت ديفوار

"ثقة للفراعنة وصدمة قبل النهاية".. ملخص شوط مصر وكوت ديفوار الأول في ربع

سجل نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 52 من تسديدة قوية.

ويتقدم منتخب مصر حتى الآن على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف منتخب مصر عمر مرموش في الدقيقة 3، ورامي ربيعة في الدقيقة 32، واختتم محمد صلاح التهديم في الدقيقة 52.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.