كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
19:00

المصري

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

0 0
22:00

تشيلسي

فيديو هدف محمد صلاح الثالث في مرمى كوت ديفوار

كتب - محمد عبد السلام:

10:36 م 10/01/2026
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)

سجل نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 52 من تسديدة قوية.

ويتقدم منتخب مصر حتى الآن على نظيره الإيفواري بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مواجهات دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف منتخب مصر عمر مرموش في الدقيقة 3، ورامي ربيعة في الدقيقة 32، واختتم محمد صلاح التهديم في الدقيقة 52.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلتقي مع منتخب السنغال الذي ضمن تأهله مسبقا إلى المربع الذهبي.

