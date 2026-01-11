بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر

شنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بالتعاون مع قوات شريكة، ضربات واسعة النطاق ضد أهداف لتنظيم "داعش" في أنحاء سوريا، السبت، بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، في إطار عملية "عين الصقر".

وأوضحت القيادة المركزية، أن هذه الغارات تأتي كرد مباشر على هجوم التنظيم الدامي في تدمر يوم 13 ديسمبر 2025، الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، وهو الكمين الذي دفع لإطلاق العملية رسميا في 19 ديسمبر.

ووجهت "سنتكوم" رسالة شديدة اللهجة للتنظيم قائلة: "رسالتنا لا تزال صلبة: إذا ألحقتم الأذى بمقاتلينا، فسوف نعثر عليكم ونقتلكم في أي مكان في العالم، مهما حاولتم التهرب من العدالة".

وأكد البيان أن الضربات تهدف إلى "استئصال الإرهاب الإسلامي" ضد المقاتلين الأمريكيين، ومنع الهجمات المستقبلية وحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة.